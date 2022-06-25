Россияне выпускают до 1000 снарядов в час, у них безлимит на такие боеприпасы – Резников

На горячих участках фронта для деморализации сил обороны Украины российская артиллерия выпускает до 1000 снарядов в час. Об этом в интервью ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.

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Он сообщил, что поставки западных тяжелых вооружений уже частично влияют на картину на фронте, но у россиян "безлимитный ресурс" снарядов.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. <...> Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс [у них] сегодня, к сожалению", – сказал Резников.

Против такого ресурса, сказал глава Минобороны, можно применять только "эффективное оружие с доктриной иного подхода к использованию": речь идет о точечном поражении позиций врага.

Резников рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему заявляли о "невозможности" получения Украиной американских "стингеров", поэтому сейчас у него есть оптимизм по поводу предоставления Украине современных танков и самолетов.

20 июня глава МО сказал, что война "не закончится с уходом Путина", так как в России многие ненавидят Украину.

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Евгений Пилипенко

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