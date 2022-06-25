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Россияне выпускают до 1000 снарядов в час, у них безлимит на такие боеприпасы – Резников

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 07:22
Россияне выпускают до 1000 снарядов в час, у них безлимит на такие боеприпасы – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот)

На горячих участках фронта для деморализации сил обороны Украины российская артиллерия выпускает до 1000 снарядов в час. Об этом в интервью ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.

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Он сообщил, что поставки западных тяжелых вооружений уже частично влияют на картину на фронте, но у россиян "безлимитный ресурс" снарядов.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. <...> Тысячу снарядов в час они высыпают. Безлимитный ресурс [у них] сегодня, к сожалению", – сказал Резников.

Против такого ресурса, сказал глава Минобороны, можно применять только "эффективное оружие с доктриной иного подхода к использованию": речь идет о точечном поражении позиций врага.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников снаряды война вооружение артиллерия
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