UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников о танках и самолетах: Ранее США заявляли, что Украина не получит "Стингеры"

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 23:59
Резников о танках и самолетах: Ранее США заявляли, что Украина не получит
Алексей Резников (фото – EPA)

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему заявляли о невозможности получения Украиной американских "Стингеров". Поэтому сейчас у министра есть оптимизм по поводу предоставления Украине танков и самолетов. Об этом Резников сказал в интервью ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Конечно, есть вещи, которые принципиально пока еще не решены. Это современные танки и самолеты. Мы продолжаем убеждать партнеров, что нам это необходимо. Там политическое решение еще не принято. Но я оптимист..." – сказал Резников.

Министр рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему говорили, что предоставление Украине "Стингеров" невозможно. "Сейчас мы получили около тысячи "Стингеров". То есть это означает, что невозможное возможно", – отметил Резников.

Читайте также: Штурмовые самолеты и танки Украине решено не поставлять, Зеленский в курсе – Макрон

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников вооружение стингер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 