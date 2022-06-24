Резников о танках и самолетах: Ранее США заявляли, что Украина не получит "Стингеры"
Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему заявляли о невозможности получения Украиной американских "Стингеров". Поэтому сейчас у министра есть оптимизм по поводу предоставления Украине танков и самолетов. Об этом Резников сказал в интервью ICTV.
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"Конечно, есть вещи, которые принципиально пока еще не решены. Это современные танки и самолеты. Мы продолжаем убеждать партнеров, что нам это необходимо. Там политическое решение еще не принято. Но я оптимист..." – сказал Резников.
Министр рассказал, что в ноябре 2021 года в США ему говорили, что предоставление Украине "Стингеров" невозможно. "Сейчас мы получили около тысячи "Стингеров". То есть это означает, что невозможное возможно", – отметил Резников.
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