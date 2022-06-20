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Война не закончится с уходом Путина, в России не один человек ненавидит Украину – Резников

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 05:03
Война не закончится с уходом Путина, в России не один человек ненавидит Украину – Резников - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео)

Министр обороны Алексей Резников считает, что война Украины с Россией не закончится в случае, если российский диктатор Владимир Путин лишится власти. Об этом Резников сказал в интервью Polsatnews.

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"Никогда не думал, что только один человек в России ненавидит Украину. Весь Кремль проводит имперскую политику. Именно с ним нам и предстоит бороться", – сказал глава Минобороны.

Резников добавил, что он гражданский человек и не конкурирует с генералами.

"Главнокомандующий ВСУ знает, что я гражданский, потому что военных знаний у меня нет... Я не конкурент генералам. Мы уважаем друг друга", – пояснил министр.

Он привел в пример Путина, который пытается руководить действиями российских войск в Украине и это ведет их к поражению.

"Путин пытается обуться в военную обувь, и вы видите результаты", – сказал Резников.

Читайте также: Путин решил стать реальным главнокомандующим. Будет только хуже для России – Грозев

Наталия Медведева
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Алексей Резников владимир путин
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