Резников о реформе ВСУ: Модернизировать и повышать эффективность

Если Россия в военных усилиях опирается свое преимущество в численности, то для победы Украины необходимо сделать ставку на преимущество в эффективности. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Россия пытается убедить мир в том, что у нее больше солдат и оружия, чем у Украины, и поэтому она не может потерпеть поражение, написал министр. Он считает, что Кремль стремится втянуть Украину в "войну ресурсов", надеясь, что партнеры устанут нам помогать.

Резников заявляет, что Украина вместо этого намерена сделать ставку на повышение эффективности использования тех военных ресурсов, которыми она располагает. В частности – на "повышение точности и скорости принятия решений от тактического до стратегического уровня".

В соответствии с этим, пишет Резников, "Минобороны в синергии с Генеральным штабом и соответствующими командованиями ВСУ приступают к новому этапу", в ходе которого должны быть решены задачи обеспечения для ВСУ эффективности связи, автоматизации управления войсками и обеспечения ситуационной осведомленности с учетом практического опыта войны.

Министр пишет, что в армии "существовала дурная традиция" решать проблемы со связью в экстренном "пожарном" режиме, из-за чего вместо соблюдения единого стандарта возник "зоопарк" разных устройств.

Он также считает, что за последние годы внедрение автоматизации управления в армии шло по принципу "шаг вперед, два назад, три в сторону, прыжок на месте". "Хотя вообразить современную армию без качественных АСУ (автоматизированных систем управления. – Ред.) невозможно", – отмечает Резников.

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Он напоминает, что в начале вторжения оккупанты сразу атаковали систему связи, надеясь, что украинская армия потеряет управляемость. Остроту этой угрозы удалось снять с помощью спутниковых терминалов Starlink.

Проблемой остается обеспечение бойцов качественными портативными рациями. В то же время это лишь один из семи уровней связи, которые требуют инвестиций и от которых зависят жизни наших воинов, пишет министр.

Резников считает, что нужно опробовать и максимально быстро провести решения, которые позволят вести войну не на основе "безлимитных ресурсов", а на базе эффективного использования того, что уже имеется.

"Будет непросто, но мы справимся. Подчеркиваю снова – мы очень быстро учимся", – написал Резников.

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Сергей Бережной

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