"Не хотят терять технологии". Украина получила гаубицы M777 без системы GPS – источник
С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией. Об этом говорится в материале LIGA.net "Зеленский и его "карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций".
Один из руководителей Минобороны рассказал LIGA.net, что система GPS позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь (поставлять вооружение со всеми технологиями. – Прим. Ред.)", – констатирует собеседник в Минобороны.
По его словам, сейчас мощно развивается лоббизм компаний-производителей вооружения, заинтересованных в поставках. С производителями работают военные атташе. "Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но $23,7 млрд от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят попробовать", – добавляет он.
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- 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий.
- 19 мая США анонсировали передачу Украине еще 18 гаубиц 155 мм в рамках дополнительной военной помощи на $100 млн.
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