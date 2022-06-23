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"Не хотят терять технологии". Украина получила гаубицы M777 без системы GPS – источник

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 09:49
Гаубицы M777 (фото – Пентагон)

С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией. Об этом говорится в материале LIGA.net "Зеленский и его "карточный домик". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций".

Один из руководителей Минобороны рассказал LIGA.net, что система GPS позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь (поставлять вооружение со всеми технологиями. – Прим. Ред.)", – констатирует собеседник в Минобороны.

По его словам, сейчас мощно развивается лоббизм компаний-производителей вооружения, заинтересованных в поставках. С производителями работают военные атташе. "Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но $23,7 млрд от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят попробовать", – добавляет он.

Читайте также: "Зеленский и его "карточный дом". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций"

СПРАВКА. М-777 – 155-миллиметровая прицепная гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое оружие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Пушка была разработана британской компанией BAE Land Systems, Inc. в конце 90-х годов.
Юрий Смирнов
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поставки M777 гаубиці западное оружие
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