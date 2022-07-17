Медведев разразился угрозами "судным днем" за Крым. Подоляк ответил: Вызывает жалость

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на очередное несуразное заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, разразившегося угрозами "судным днем" в случае деоккупации Украиной военным путем захваченного Россией Крыма.

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Как сообщают российские пропагандистские СМИ, сегодня Медведев, не называя конкретных имен, сказал, что "отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее".

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно", - заявил представитель путинского режима.

Подоляк в ответ на новый поток угроз заявил, что Медведев пытается казаться серьезным, но вызывает только жалость.

"Портрет современной России – это Дмитрий Медведев, угрожающий кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?" – написал Подоляк.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", почти каждый день проводят учения, а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны.

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Оксана Житнюк

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