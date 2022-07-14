Данилов: Оккупанты в Крыму в постоянном напряжении и охраняют мост бешеным количеством ПВО
Оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал в интервью НВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Они постоянно находятся в напряжении. Они напряжены сейчас из-за Крымского моста, они его очень тщательно охраняют, там почти каждый день проходят учения", – сказал Данилов.
Он также назвал "бешеным" количество ПВО, которое оккупанты разместили для охраны этого объекта.
"Это говорит о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск, они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы не видели. Они считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну", – сказал Данилов.
Он также прокомментировал "дымовой занавес" над Крымским мостом – по словам секретаря СНБО, это россиянам нужно в рамках учений, чтобы защищать объект критической инфраструктуры.
- 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
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