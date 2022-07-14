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Данилов: Оккупанты в Крыму в постоянном напряжении и охраняют мост бешеным количеством ПВО

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 00:13
Данилов: Оккупанты в Крыму в постоянном напряжении и охраняют мост бешеным количеством ПВО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал в интервью НВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Они постоянно находятся в напряжении. Они напряжены сейчас из-за Крымского моста, они его очень тщательно охраняют, там почти каждый день проходят учения", – сказал Данилов.

Он также назвал "бешеным" количество ПВО, которое оккупанты разместили для охраны этого объекта.

"Это говорит о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск, они очень серьезно к нам относятся, чего раньше мы не видели. Они считали, что у нас нет войска, нет воли, не будет попыток защищать нашу страну", – сказал Данилов.

Он также прокомментировал "дымовой занавес" над Крымским мостом – по словам секретаря СНБО, это россиянам нужно в рамках учений, чтобы защищать объект критической инфраструктуры.

Читайте также: Разведка Украины получила и опубликовала полную техническую документацию Крымского моста

Оксана Житнюк
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Крым пво учения крымский мост Алексей Данилов
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