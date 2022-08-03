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Кулеба – Западу о будущем России: Приходим мы и говорим – никакого win-win, будет win-lose

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 10:34
Кулеба – Западу о будущем России: Приходим мы и говорим – никакого win-win, будет win-lose - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Политикам и руководителям на Западе сложно воспринять идею, что результатом войны должна быть победа Украины, потому что они выросли на принципе win-win, когда обе стороны должны что-то в результате обрести, и на изменение этих глубинных убеждений нужно время. Об этом рассказал Укринформу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он видит эволюцию на Западе "в правильном направлении", хотя делать это людям на Западе трудно по двум причинам, перечислил глава МИД.

"Вся европейская политическая философия построена на идее win-win <...> Даже тем, кто хорошо относится к Украине, мнение о поражении России просто не влезало в голову: оно такое большое, такое мощное, постоянный член Совбеза ООН, с ядерной кнопкой, Достоевским, балетом, – как это может произойти?" – пояснил министр.

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Поэтому людям на Западе непросто, когда "приходит Украина и говорит – никакого win-win, будет win-lose", и добавляет, что "эти все писатели и балет здесь ни при чем, потому что мы имеем дело с абсолютно варварским государством на границе Европы, которое всех нас пытается уничтожить".

В коммуникациях самая трудная задача, добавил Кулеба, – это изменять глубинные убеждения, поэтому Западу "требуется определенное время".

Еще одной проблемой он назвал то, что у многих на Западе сложилась картинка, что РФ напала исключительно на Украину, хотя Кремль ведет гибридную войну против всей Европы, и там "должны понять, что помогать Украине, – это не благотворительность, а инвестиция в будущее и собственную безопасность".

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Евгений Пилипенко
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