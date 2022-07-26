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Европе понадобится такая же стойкость, какую показывает Украина – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 22:12
Европе понадобится такая же стойкость, какую показывает Украина – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба в эфире France24 (Фото - скриншот из видео)

В ситуации, сложившейся из-за полномасштабного вторжения России в Украину, странам Европы понадобится такая же стойкость, какую демонстрирует перед лицом агрессии наша страна. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире France24.

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Министр считает, что сокращение газовых поставок в Европу из России – это "просто другая сторона той же самой войны".

"Против Украины Россия применяет ракеты и танки, против Европы она воюет ценами на газ и инфляцией. Цель Путина везде одна и та же – постучаться в каждую дверь, ударить по каждой семье, максимально ухудшить жизнь всем. Он просто решает эту задачу разными средствами", – сказал Кулеба.

Украина не может навязывать никому в Европе свое понимание ситуации, так что если кто-то из европейцев захочет пойти на сделку с Путиным, он волен так и поступить, сказал министр. Однако такие люди ничего не добьются, потому что Путин воспримет такой шаг как проявление слабости и просто усилит давление.  

"От Европы нам нужна стойкость. Не для себя, а для нее самой. Собственная стойкость у нас есть", – сказал он.

Кулеба также ответил на вопрос, продолжит ли Украина придерживаться своих обязательств по возобновлению морского экспорта зерна даже несмотря на российский ракетный удар по Одесскому порту. Министр сказал, что Украина подписала договоренности с Турцией и ООН, и приложит все усилия, чтобы эти соглашения выполнить. Однако он подчеркнул, что "ООН и Турция должны обеспечить, чтобы Россия оставалась в рамках взятых ею на себя обязательств".

Сергей Бережной
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