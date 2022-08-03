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Кулеба: Российская "готовность к переговорам" – это массовые зверства и ракетный террор

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 21:07
Кулеба: Российская
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Россия по-прежнему сосредоточена на войне, все остальное у нее, включая дипломатию, – просто дымовая завеса. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Нет ничего более циничного, чем путинские приспешники, которые вещают, что Россия "готова к мирным переговорам". Эту "готовность" мы слышим и видим каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверства. Россия по-прежнему сосредоточена на войне, все остальное – просто дымовая завеса", – считает он.

Кулеба: Российская "готовность к переговорам" – это массовые зверства и ракетный террор
  • Сегодня глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что российский диктатор Владимир Путин хочет не переговоров, а захвата востока Украины.
  • Ранее МИД назвал уловкой для срыва контрнаступления ВСУ жалобы Лаврова, что Украина не хочет переговоров.

Читайте также: Кулеба – Западу о будущем России: Приходим мы и говорим – никакого win-win, будет win-lose 

 

Сергей Бережной
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переговоры дмитрий кулеба
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