Путин объявил войну всему Западу, возможны политические убийства в ФРГ — разведка Германии

Российский диктатор Владимир Путин фактически объявил войну всему Западу, не исключены политические убийства в Европе. Об этом заявили глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль и президент Управления по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.

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По их словам, война России против Украины означает, что Путин объявил войну всему демократическому миру, а "тлеющее соперничество превратилось в открытую борьбу".

Они отметили, что война "меняет правила игры", в частности, влияет на внутреннюю безопасность в Германии. Разведчики привели в пример высылку из страны 40 российских шпионов в апреле и подчеркнули, что "это далеко не все из них".

Каль и Хальденванг сказали, что "порог запрета" для операций российских спецслужб в Германии упал, а поэтому нельзя исключать сценариев с политическими убийствами в ФРГ.

В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных.

В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.

Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.

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Дмитро Гриниченко

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