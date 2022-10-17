Путин объявил войну всему Западу, возможны политические убийства в ФРГ — разведка Германии
Российский диктатор Владимир Путин фактически объявил войну всему Западу, не исключены политические убийства в Европе. Об этом заявили глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль и президент Управления по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По их словам, война России против Украины означает, что Путин объявил войну всему демократическому миру, а "тлеющее соперничество превратилось в открытую борьбу".
Они отметили, что война "меняет правила игры", в частности, влияет на внутреннюю безопасность в Германии. Разведчики привели в пример высылку из страны 40 российских шпионов в апреле и подчеркнули, что "это далеко не все из них".
Каль и Хальденванг сказали, что "порог запрета" для операций российских спецслужб в Германии упал, а поэтому нельзя исключать сценариев с политическими убийствами в ФРГ.
- В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных.
- В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.
- Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.
Читайте также: В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист
Комментарии