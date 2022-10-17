UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин объявил войну всему Западу, возможны политические убийства в ФРГ — разведка Германии

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 16:29
Путин объявил войну всему Западу, возможны политические убийства в ФРГ — разведка Германии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин фактически объявил войну всему Западу, не исключены политические убийства в Европе. Об этом заявили глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль и президент Управления по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг на слушаниях в Бундестаге, передает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По их словам, война России против Украины означает, что Путин объявил войну всему демократическому миру, а "тлеющее соперничество превратилось в открытую борьбу". 

Они отметили, что война "меняет правила игры", в частности, влияет на внутреннюю безопасность в Германии. Разведчики привели в пример высылку из страны 40 российских шпионов в апреле и подчеркнули, что "это далеко не все из них".

Каль и Хальденванг сказали, что "порог запрета" для операций российских спецслужб в Германии упал, а поэтому нельзя исключать сценариев с политическими убийствами в ФРГ. 

  • В ближайшие недели Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 сверх ранее запланированных.
  • В прошлом месяце Минобороны Германии сообщило, что на 22 сентября была намечена доставка Украине военной техники, в том числе четырех САУ PzH 2000 и двух РСЗО MARS II.  
  • Германия также передала Украине 24 зенитки Gepard и 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, но до сих пор отказывается помогать со снабжением танков.

Читайте также: В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Германия война владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 