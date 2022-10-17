Силы НАТО начали ядерные учения в Европе. Акцентируют: Не связано с "текущими событиями"

Силы НАТО начали учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые продлятся до 30 октября. Альянс акцентирует — учения "рутинные" и не связаны с "какими-либо текущими мировыми событиями". Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

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Военно-воздушные силы стран НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания с участием десятков самолетов в северо-западной Европе.

В учениях "Стойкий полдень" участвуют 14 стран и до 60 самолетов разных типов. Также примут участие стратегические бомбардировщики США B-52 — в этом году они будут летать с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте.

Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза", — заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

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Дмитро Гриниченко

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