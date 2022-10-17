Силы НАТО начали ядерные учения в Европе. Акцентируют: Не связано с "текущими событиями"
Силы НАТО начали учения по ядерному сдерживанию в Европе, которые продлятся до 30 октября. Альянс акцентирует — учения "рутинные" и не связаны с "какими-либо текущими мировыми событиями". Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военно-воздушные силы стран НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания с участием десятков самолетов в северо-западной Европе.
В учениях "Стойкий полдень" участвуют 14 стран и до 60 самолетов разных типов. Также примут участие стратегические бомбардировщики США B-52 — в этом году они будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте.
Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.
"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза", — заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул Макрона за то, что он раскрыл свои карты о реакции на случай, если Россия нанесет ядерный удар.
- Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет
Комментарии