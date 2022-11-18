UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США и союзники проведут срочную встречу – КНДР запустила крупную межконтинентальную ракету

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 10:05
США и союзники проведут срочную встречу – КНДР запустила крупную межконтинентальную ракету - Фото
Военный парад в КНДР (Фото: Yonhap)

Вице-президент США Камала Харрис проведет срочные переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады после того, как КНДР сегодня, 18 ноября, запустила в рамках испытаний предположительно межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщил официальный представитель администрации США, пишет AFP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Встреча с лидерами "пятерки" состоится на полях Азиатско-Тихоокеанского саммита, который начался в Бангкоке.

Ракета стартовала в 03:15 ночи по киевскому времени и пролетела около 1000 км с апогеем ~6500 км и максимальной скоростью 22 Маха в направлении Восточного моря, сообщили южнокорейские военные.

Они полагают, пишет Yonhap, что это была крупная ракета Hwasong-17, которая может нести несколько боеголовок и имеет дальность поражения до 15 000 км; этого достаточно, чтобы ударить по любой точке на материковой части США.

Пуск состоялся всего через сутки после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредила, что Пхеньян предпримет "более жесткие" меры, если США продолжат укреплять связи с Сеулом.

Читайте также: КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии – Белый дом

Эксперты по КНДР считают, что там добились прогресса в программе МКБР, но "все еще остаются вопросы, освоили ли они технологию входа в атмосферу", пишет агентство.

Фото: ЦТАК/ЕРА


Командование армии США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что "осуждает" пятничный пуск, и призывает Пхеньян воздерживаться от "любых дальнейших незаконных и дестабилизирующих действий".

Не обошлось и без комментария Москвы: там заявили, пишет агентство, что "США испытывают терпение Северной Кореи".

Читайте также: Северная Корея начала шить зимнюю форму для армии России – Radio Free Asia

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика кндр южная корея северная корея угроза космос баллистическая ракета сдерживание камала харрис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 