США и союзники проведут срочную встречу – КНДР запустила крупную межконтинентальную ракету

Вице-президент США Камала Харрис проведет срочные переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады после того, как КНДР сегодня, 18 ноября, запустила в рамках испытаний предположительно межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщил официальный представитель администрации США, пишет AFP.

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Встреча с лидерами "пятерки" состоится на полях Азиатско-Тихоокеанского саммита, который начался в Бангкоке.

Ракета стартовала в 03:15 ночи по киевскому времени и пролетела около 1000 км с апогеем ~6500 км и максимальной скоростью 22 Маха в направлении Восточного моря, сообщили южнокорейские военные.

Они полагают, пишет Yonhap, что это была крупная ракета Hwasong-17, которая может нести несколько боеголовок и имеет дальность поражения до 15 000 км; этого достаточно, чтобы ударить по любой точке на материковой части США.

Пуск состоялся всего через сутки после того, как министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредила, что Пхеньян предпримет "более жесткие" меры, если США продолжат укреплять связи с Сеулом.

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Эксперты по КНДР считают, что там добились прогресса в программе МКБР, но "все еще остаются вопросы, освоили ли они технологию входа в атмосферу", пишет агентство.

Командование армии США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что "осуждает" пятничный пуск, и призывает Пхеньян воздерживаться от "любых дальнейших незаконных и дестабилизирующих действий".

Не обошлось и без комментария Москвы: там заявили, пишет агентство, что "США испытывают терпение Северной Кореи".

3 ноября Север испытал ту же МКБР, но запуск тогда был расценен как неудачный: якобы не "завелась" вторая ступень.

4 ноября США предупредили КНДР – "любая ядерная атака приведет к концу режима Ким Чен Ына".

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Євген Пилипенко

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