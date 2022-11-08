Северная Корея начала шить зимнюю форму для армии России – Radio Free Asia

Северная Корея начала шить зимнее обмундирование для военнослужащих российской армии. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источники в КНДР.

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По меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и другие в разных частях страны заняты в производстве зимней формы, нижнего белья и обуви для российских солдат, которые воюют против Украины. Сырье для обмундирования им привозят из России.

"Швейная фабрика в районе Моранбон в Пхеньяне уже около месяца производит российскую военную форму", – сообщил корейской службе RFA источник в Пхеньяне.

По его словам, на каждой из фабрик в Пхеньяне работает от 500 до 1000 швей, Россия заказала большие партии.

Готовое обмундирование, произведенное на трех фабриках в Пхеньяне, будет отправлено ​​в Россию товарным поездом Тюмень-Хасан, который пересекает российско-корейскую границу в северо-восточной части КНДР.

Железнодорожные перевозки по этому маршруту возобновились 2 ноября после перерыва почти на три года из-за пандемии COVID-19.

Источники сообщили RFA, что в районе Раджин города Расон, который граничит с Россией, есть много швейных фабрик, которые будут производить форму для российских военных, а также в ближайшем будущем они начнут производить ботинки.

В сентябре NYT сообщал, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

Наталія Медведєва

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