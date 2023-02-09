ВСУ уничтожили более 20 генералов армии России. Так считает разведка Японии — Nikkei Asia

По данным разведки Японии, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 20 российских генералов за время большой войны. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного японского разведчика.

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Японцы считают, что украинские воины уничтожили более 20 генералов армии РФ, основываясь на разведывательных данных, собранных в сотрудничестве с США и Европой.

Отмечается, что ВСУ могли ликвидировать военачальников оккупантов, отслеживая сигналы мобильных телефонов, которые россияне вынуждены использовать из-за средств радиоэлектронной борьбы.

По словам японского разведчика, на временно оккупированных территориях Донбасса также могут быть украинские информаторы.

СПРАВКА. 28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать войсками на Донбассе. 30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, . 28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать войсками на Донбассе. 30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, произошел взрыв с большим количеством раненых. На следующий день поползли слухи, что Герасимов тоже получил ранение, после чего его срочно вывезли в Россию, но в МВД Украины информацию о ранении не подтвердили . Герасимов вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина . Именно эти люди, по данным источников Bloomberg, принимали решение о вторжении в Украину.

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Дмитро Гриниченко

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