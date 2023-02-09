ВСУ уничтожили более 20 генералов армии России. Так считает разведка Японии — Nikkei Asia
По данным разведки Японии, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 20 российских генералов за время большой войны. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного японского разведчика.
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Японцы считают, что украинские воины уничтожили более 20 генералов армии РФ, основываясь на разведывательных данных, собранных в сотрудничестве с США и Европой.
Отмечается, что ВСУ могли ликвидировать военачальников оккупантов, отслеживая сигналы мобильных телефонов, которые россияне вынуждены использовать из-за средств радиоэлектронной борьбы.
По словам японского разведчика, на временно оккупированных территориях Донбасса также могут быть украинские информаторы.
- 200 000 солдат. Источники NYT сообщили, сколько Путин уже "положил" россиян в Украине.
- По оценке Генштаба Норвегии на 23 января 2023 года, россияне потеряли свыше 180 000 военных.
- Военные говорят, что только в одном Соледаре россияне потеряли столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.
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