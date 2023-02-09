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ВСУ уничтожили более 20 генералов армии России. Так считает разведка Японии — Nikkei Asia

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 10:14
ВСУ уничтожили более 20 генералов армии России. Так считает разведка Японии — Nikkei Asia - Фото
Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

По данным разведки Японии, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 20 российских генералов за время большой войны. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного японского разведчика. 

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Японцы считают, что украинские воины уничтожили более 20 генералов армии РФ, основываясь на разведывательных данных, собранных в сотрудничестве с США и Европой.

Отмечается, что ВСУ могли ликвидировать военачальников оккупантов, отслеживая сигналы мобильных телефонов, которые россияне вынуждены использовать из-за средств радиоэлектронной борьбы. 

По словам японского разведчика, на временно оккупированных территориях Донбасса также могут быть украинские информаторы. 

СПРАВКА. 28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать войсками на Донбассе. 30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, произошел взрыв с большим количеством раненых. На следующий день поползли слухи, что Герасимов тоже получил ранение, после чего его срочно вывезли в Россию, но в МВД Украины информацию о ранении не подтвердили. Герасимов вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Именно эти люди, по данным источников Bloomberg, принимали решение о вторжении в Украину.

Читайте также: США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать "резкой эскалации" — NYT

Дмитро Гриниченко
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армия России война япония разведка потери генералы
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