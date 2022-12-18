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США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать "резкой эскалации" — NYT

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 06:43
США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: EPA)

В конце апреля 2022 года США хотели помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который приезжал на передовую. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне. 

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По словам официальных лиц США, после начала большой войны РФ против Украины они быстро поняли, что сильно переоценили армию оккупантов — боевой дух рядовых солдат был настолько низким, что Москва начала перебрасывать на передовую генералов, чтобы поддержать военнослужащих. 

Отмечается, что "смертельной" ошибкой российских генералов было расположение рядом с антеннами и системами коммуникаций, что позволяло легко обнаружить их местоположение — Украина начала ликвидировать военачальников противника. 

Издание сообщает, что в конце апреля начальник российского Генштаба Герасимов тайно планировал отправиться на передовую — американцы узнали об этом, но якобы скрыли информацию от украинского командования, боясь, что Вооруженные Силы Украины нанесут удар.

Чиновники США заявили, что уничтожение Герасимова могло привести к "резкой эскалации" и прямому конфликту между Россией и США. 

Однако Украина все равно узнала о планах главного российского генерала, из-за чего в Вашингтоне попросили украинцев отменить атаку. 

"Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: Эй, это уже слишком", — сказал представитель США.

В материале заявляется, что сообщение пришло слишком поздно и ВСУ уже ударили по месту расположения Герасимова — тогда погибли десятки россиян, однако начальнику Генштаба РФ удалось уцелеть. После этого российские военачальники сократили визиты на фронт.

Источники газеты NYT не названы точно, а в режиме информационной войны невозможно верифицировать информацию в режиме реального времени. Также стоит отметить, что российская пропаганда постоянно пытается вбить клин между Украиной и ее союзниками, в частности, США, распространяя дезинформацию, часто со ссылкой на анонимные источники.

СПРАВКА. 28 апреля в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что в Изюм приехал Герасимов, чтобы лично командовать войсками на Донбассе. 30 апреля возле штаба, где якобы находилась изюмская ставка Герасимова, произошел взрыв с большим количеством раненых. На следующий день поползли слухи, что Герасимов тоже получил ранения, после чего его срочно вывезли в Россию, но в МВД Украины информацию о ранении не подтвердили. Герасимов вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем РФ Николаем Патрушевым входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Именно эти люди, по данным источников Bloomberg, принимали решение о вторжении в Украину.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет 

Дмитро Гриниченко
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Россия США война валерий герасимов
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