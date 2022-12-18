США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать "резкой эскалации" — NYT
В конце апреля 2022 года США хотели помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который приезжал на передовую. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.
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По словам официальных лиц США, после начала большой войны РФ против Украины они быстро поняли, что сильно переоценили армию оккупантов — боевой дух рядовых солдат был настолько низким, что Москва начала перебрасывать на передовую генералов, чтобы поддержать военнослужащих.
Отмечается, что "смертельной" ошибкой российских генералов было расположение рядом с антеннами и системами коммуникаций, что позволяло легко обнаружить их местоположение — Украина начала ликвидировать военачальников противника.
Издание сообщает, что в конце апреля начальник российского Генштаба Герасимов тайно планировал отправиться на передовую — американцы узнали об этом, но якобы скрыли информацию от украинского командования, боясь, что Вооруженные Силы Украины нанесут удар.
Чиновники США заявили, что уничтожение Герасимова могло привести к "резкой эскалации" и прямому конфликту между Россией и США.
Однако Украина все равно узнала о планах главного российского генерала, из-за чего в Вашингтоне попросили украинцев отменить атаку.
"Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: Эй, это уже слишком", — сказал представитель США.
В материале заявляется, что сообщение пришло слишком поздно и ВСУ уже ударили по месту расположения Герасимова — тогда погибли десятки россиян, однако начальнику Генштаба РФ удалось уцелеть. После этого российские военачальники сократили визиты на фронт.
Источники газеты NYT не названы точно, а в режиме информационной войны невозможно верифицировать информацию в режиме реального времени. Также стоит отметить, что российская пропаганда постоянно пытается вбить клин между Украиной и ее союзниками, в частности, США, распространяя дезинформацию, часто со ссылкой на анонимные источники.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Валерия Герасимова.
- Недавно глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и Герасимов договорились "быть осторожными" в Черном море.
- В Генштабе сообщали, что Герасимов и Шойгу остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства России.
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