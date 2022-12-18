США хотели помешать ВСУ ликвидировать Герасимова, чтобы избежать "резкой эскалации" — NYT

В конце апреля 2022 года США хотели помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который приезжал на передовую. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам официальных лиц США, после начала большой войны РФ против Украины они быстро поняли, что сильно переоценили армию оккупантов — боевой дух рядовых солдат был настолько низким, что Москва начала перебрасывать на передовую генералов, чтобы поддержать военнослужащих.

Отмечается, что "смертельной" ошибкой российских генералов было расположение рядом с антеннами и системами коммуникаций, что позволяло легко обнаружить их местоположение — Украина начала ликвидировать военачальников противника.

Издание сообщает, что в конце апреля начальник российского Генштаба Герасимов тайно планировал отправиться на передовую — американцы узнали об этом, но якобы скрыли информацию от украинского командования, боясь, что Вооруженные Силы Украины нанесут удар.

Чиновники США заявили, что уничтожение Герасимова могло привести к "резкой эскалации" и прямому конфликту между Россией и США.

Однако Украина все равно узнала о планах главного российского генерала, из-за чего в Вашингтоне попросили украинцев отменить атаку.

"Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: Эй, это уже слишком", — сказал представитель США.

В материале заявляется, что сообщение пришло слишком поздно и ВСУ уже ударили по месту расположения Герасимова — тогда погибли десятки россиян, однако начальнику Генштаба РФ удалось уцелеть. После этого российские военачальники сократили визиты на фронт.

Источники газеты NYT не названы точно, а в режиме информационной войны невозможно верифицировать информацию в режиме реального времени. Также стоит отметить, что российская пропаганда постоянно пытается вбить клин между Украиной и ее союзниками, в частности, США, распространяя дезинформацию, часто со ссылкой на анонимные источники.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.