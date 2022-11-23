Герасимов и глава комитета НАТО договорились "быть осторожными" в Черном море — Euractiv
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов договорились "быть осторожными" в Черном море. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Альянсе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В начале большой войны России против Украины США и РФ создали "кризисную ячейку для урегулирования конфликтов на военно-политическом уровне", чтобы избежать военной эскалации по всему миру.
Недавно Бауэр и Герасимов договорились "быть осторожными", особенно с кораблями, которые не курсируют в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать "несчастных случаев".
Некоторые страны Восточной Европы интересовались, почему были подобные контакты с Россией, однако другие ответили, что Бауэр уполномочен иметь данный канал связи.
- Ранее Бауэр похвалил Вооруженные Силы Украины за "мудрое" использование новейших технологий.
- Недавно в Государственном департаменте США назвали ложью заявление посла РФ Анатолия Антонова о том, что у Вашингтона и Москвы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию", подобных тем, которые предотвратили ядерную войну во времена Карибского кризиса.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Валерия Герасимова.
Читайте также: Столтенберг допустил конец войны через переговоры. Предупредил: Победа Путина — катастрофа
Комментарии