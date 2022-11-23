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Герасимов и глава комитета НАТО договорились "быть осторожными" в Черном море — Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 11:07
Герасимов и глава комитета НАТО договорились
Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов договорились "быть осторожными" в Черном море. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Альянсе.

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В начале большой войны России против Украины США и РФ создали "кризисную ячейку для урегулирования конфликтов на военно-политическом уровне", чтобы избежать военной эскалации по всему миру. 

Недавно Бауэр и Герасимов договорились "быть осторожными", особенно с кораблями, которые не курсируют в непосредственной близости друг от друга в Черном море, чтобы избежать "несчастных случаев".

Некоторые страны Восточной Европы интересовались, почему были подобные контакты с Россией, однако другие ответили, что Бауэр уполномочен иметь данный канал связи. 

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Дмитро Гриниченко
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война нато черное море валерий герасимов Роб Бауэр
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