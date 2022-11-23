У ВСУ есть преимущество в бою благодаря "мудрому" использованию новых технологий — НАТО
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил Вооруженные Силы Украины за "мудрое" использование новейших технологий. Об этом он сказал во время визита в Канаду, цитирует его Укринформ.
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По его словам, украинские воины "очень мудро" используют технологии, что дает им преимущество над россиянами на поле боя.
Он отметил, что правильное использование технологий является одной из причин, почему ВСУ успешно вытесняют оккупантов и подчеркнул, что технологии играют "критически важную роль".
"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили ноутбуки и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне. Стратегическая важность технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем", — сказал Бауэр.
- Летчики смогут летать на американских истребителях F-16, однако сейчас в Конгрессе США нет большинства для принятия решения о передаче этих самолетов, заявил сенатор от Республиканской партии Джим Риш.
- Группа сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена передать Украине ударные дроны Grey Eagle, которые "могут изменить стратегический ход войны".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу нужно увеличить поставки всего, чтобы Украина могла воевать всю зиму.
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