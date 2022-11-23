У ВСУ есть преимущество в бою благодаря "мудрому" использованию новых технологий — НАТО

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил Вооруженные Силы Украины за "мудрое" использование новейших технологий. Об этом он сказал во время визита в Канаду, цитирует его Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские воины "очень мудро" используют технологии, что дает им преимущество над россиянами на поле боя.

Он отметил, что правильное использование технологий является одной из причин, почему ВСУ успешно вытесняют оккупантов и подчеркнул, что технологии играют "критически важную роль".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили ноутбуки и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне. Стратегическая важность технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем", — сказал Бауэр.

Читайте также: Столтенберг допустил конец войны через переговоры. Предупредил: Победа Путина — катастрофа

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.