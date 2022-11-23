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У ВСУ есть преимущество в бою благодаря "мудрому" использованию новых технологий — НАТО

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 08:41
У ВСУ есть преимущество в бою благодаря
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил Вооруженные Силы Украины за "мудрое" использование новейших технологий. Об этом он сказал во время визита в Канаду, цитирует его Укринформ.

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По его словам, украинские воины "очень мудро" используют технологии, что дает им преимущество над россиянами на поле боя. 

Он отметил, что правильное использование технологий является одной из причин, почему ВСУ успешно вытесняют оккупантов и подчеркнул, что технологии играют "критически важную роль". 

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили ноутбуки и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне. Стратегическая важность технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем", — сказал Бауэр.

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Дмитро Гриниченко
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ВСУ война нато Роб Бауэр
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