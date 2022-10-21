Посол РФ в США заявил, что у стран якобы нет "ядерных" каналов связи. Госдеп: Это неправда
В Государственном департаменте США назвали ложью заявление посла РФ Анатолия Антонова о том, что у Вашингтона и Москвы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию", подобных тем, которые предотвратили ядерную войну во времена Карибского кризиса. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.
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Антонов в интервью российским пропагандистам заявил, что между Вашингтоном и Москвой якобы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию, подобных тем, которые предотвратили ядерную войну между двумя странами 60 лет назад".
По словам Прайса, заявление российского "дипломата" является ложью.
"Это не та характеристика, с которой мы бы согласились. Конечно, с РФ дело обстоит не так, как обычно, но у нас, безусловно, есть способы передавать сообщения в Россию, сообщения высочайшей важности, когда это необходимо", — сказал спикер Госдепа.
- Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
- США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ, сообщал представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.
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