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Посол РФ в США заявил, что у стран якобы нет "ядерных" каналов связи. Госдеп: Это неправда

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 09:52
Посол РФ в США заявил, что у стран якобы нет
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США назвали ложью заявление посла РФ Анатолия Антонова о том, что у Вашингтона и Москвы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию", подобных тем, которые предотвратили ядерную войну во времена Карибского кризиса. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Антонов в интервью российским пропагандистам заявил, что между Вашингтоном и Москвой якобы нет каналов связи, чтобы "уменьшить эскалацию, подобных тем, которые предотвратили ядерную войну между двумя странами 60 лет назад".

По словам Прайса, заявление российского "дипломата" является ложью.

"Это не та характеристика, с которой мы бы согласились. Конечно, с РФ дело обстоит не так, как обычно, но у нас, безусловно, есть способы передавать сообщения в Россию, сообщения высочайшей важности, когда это необходимо", — сказал спикер Госдепа.

СПРАВКА. Карибский кризис — напряженное противостояние между СССР и США вследствие тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года. Впервые в истории обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны. Это событие стало самой высокой точкой холодной войны, которая достигла сознания мировой, прежде всего западной, общественности. В советских СМИ реальная угроза начала войны и роль в этом СССР всячески умалчивалась. Лидеры США и СССР Джон Кеннеди и Никита Хрущев в последний момент (за три часа до возможного удара США по Кубе) смогли договориться. Договоренность заключалась во взаимных уступках обеих стран: СССР забирает ракеты с Кубы и допускает туда инспекторов ООН, а США демонтируют в полугодовой срок свои ракеты в Турции и не предпринимают попыток переворота на Кубе. После этих событий между Белым домом и Кремлем работает постоянная горячая линия.

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Дмитро Гриниченко
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Россия США война госдеп ядерное оружие Нед Прайс
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