Китай закупит у Ирана 15 000 беспилотников. В Тегеране упоминают войну РФ против Украины
Иран поставит КНР 15 000 беспилотников, Пекин должен получить крупную партию дронов в ближайшее время. Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International.
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По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.
Он отметил, что крупная партия должна быть отправлена в Пекин на фоне продолжающихся споров по поводу поставок Тегераном дронов в Россию.
Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворота Ирана на Восток, а примером этому была война в Украине".
- 5 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.
- 6 февраля ГУР сообщил, что на начало месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
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