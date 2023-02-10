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Китай закупит у Ирана 15 000 беспилотников. В Тегеране упоминают войну РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 11:31
Китай закупит у Ирана 15 000 беспилотников. В Тегеране упоминают войну РФ против Украины - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Иран поставит КНР 15 000 беспилотников, Пекин должен получить крупную партию дронов в ближайшее время. Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International.

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По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.

Он отметил, что крупная партия должна быть отправлена в Пекин на фоне продолжающихся споров по поводу поставок Тегераном дронов в Россию.

Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворота Ирана на Восток, а примером этому была война в Украине".

Читайте также: Китай, похоже, потихоньку начал оказывать военную поддержку России — разведка Японии 

Дмитро Гриниченко
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Китай война Иран БПЛА дроны-камикадзе
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