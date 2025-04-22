Каллас: Рассматривать признание Крыма российским – ошибка. Евросоюз этого не сделает
Рассматривать признание Крыма российской территорией в рамках мирного соглашения о прекращении полномасштабной войны в Украине было бы ошибкой США. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью агентству AFP, передает Kyivpost.
По ее словам, если это произойдет, то тогда Россия "получит все, что хочет". Каллас подтвердила, что Евросоюз никогда не признает оккупированный Крым российским.
"Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают это российским", – сказала она.
Также глава евродипломатии считает, что США использовали не все "инструменты" для давления на Россию. Она обвинила Москву в попытке "выиграть время" объявив о "пасхальном перемирии".
"Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что Россия явно играет во все эти игры и тянет время, а на самом деле не хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому на самом деле не демонстрируют никаких хороших знаков или доброй воли", – сказала она.
Каллас назвала 30-часовое перемирие, которое объявила Россия на Пасху, уловкой, чтобы не дать Трампу "потерять терпение" по отношению к Кремлю.
- 19 апреля Bloomberg сообщал, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- В тот же день советник ОП Лещенко заявил, что заявления о признании Крыма русским звучали еще десять лет назад от Трампа, но юридически ничего не произошло.
- 22 апреля президент Зеленский заявил, что Украина юридически не признает Крым российским.