Каллас: Рассматривать признание Крыма российским – ошибка. Евросоюз этого не сделает

Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Рассматривать признание Крыма российской территорией в рамках мирного соглашения о прекращении полномасштабной войны в Украине было бы ошибкой США. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью агентству AFP, передает Kyivpost.

По ее словам, если это произойдет, то тогда Россия "получит все, что хочет". Каллас подтвердила, что Евросоюз никогда не признает оккупированный Крым российским.

"Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают это российским", – сказала она.

Также глава евродипломатии считает, что США использовали не все "инструменты" для давления на Россию. Она обвинила Москву в попытке "выиграть время" объявив о "пасхальном перемирии".

"Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что Россия явно играет во все эти игры и тянет время, а на самом деле не хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому на самом деле не демонстрируют никаких хороших знаков или доброй воли", – сказала она.

Каллас назвала 30-часовое перемирие, которое объявила Россия на Пасху, уловкой, чтобы не дать Трампу "потерять терпение" по отношению к Кремлю.