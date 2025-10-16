Трамп вважає, що зустріч Зеленського та Путіна можлива, але зараз фокус на іншому – Білий дім

Лівітт не вважає, що глава Штатів "зовсім зачинив двері" стосовно зустрічі російського диктатора та українського президента

Керолайн Лівітт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає можливою зустріч між його українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, але зараз фокус – на зустрічах Вашингтону та Москви. Таку думку висловила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час спілкування з пресою, яке опублікувало медіа The National Desk.

Журналістка нагадала, що після зустрічі з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп був оптимістичним стосовно того, що він може "зібрати Зеленського та Путіна в одній кімнаті". Вона запитала, чи Трамп все ще вірить, що зможе зробити це незабаром?

"Я думаю, він [глава США] вважає, що це можливо. І він би, звичайно, хотів, щоб це сталося. Але зараз ведуться переговори та розробляються плани щодо зустрічі російської сторони і наших людей на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, а потім, можливо, щодо нової зустрічі президента Путіна і президента Трампа", – відповіла Лівітт.

Водночас чиновниця додала, що не вважає, що Трамп "зовсім зачинив двері" стосовно зустрічі російського диктатора та українського президента.

Щодо того, коли може відбутися нова зустріч Трампа та Путіна, Лівітт зауважила, що Білий дім незабаром надасть більше деталей стосовно заходу.