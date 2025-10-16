Белый дом: Трамп считает, что встреча Зеленского и Путина возможна, но сейчас другой фокус

Ливитт не думает, что глава Штатов "совсем закрыл двери" в отношении встречи российского диктатора и украинского президента

Кэролайн Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает возможной встречу между его украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, но сейчас фокус – на встречах Вашингтона и Москвы. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с прессой, которое опубликовало медиа The National Desk.

Журналистка напомнила, что после встречи с Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп был оптимистичным относительно того, что он может "собрать Зеленского и Путина в одной комнате". Она спросила, Трамп все еще верит, что сможет сделать это вскоре?

"Я думаю, он [глава США] считает, что это возможно. И он бы, конечно, хотел, чтобы это произошло. Но сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по встрече российской стороны и наших людей во главе с госсекретарем Марко Рубио, а затем, возможно, относительно новой встречи президента Путина и президента Трампа", – ответила Ливитт.

В то же время чиновница добавила, что не считает, что Трамп "совсем закрыл двери" относительно встречи российского диктатора и украинского президента.

Относительно того, когда может состояться новая встреча Трампа и Путина, Ливитт отметила, что Белый дом вскоре предоставит больше деталей по мероприятию.

ОБНОВЛЕНО. Трамп анонсировал, что его встреча с Путиным в Будапеште должна состояться в течение двух недель.