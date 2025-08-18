Трамп у Білому домі: Якщо все пройде добре, то буде тристороння зустріч

Зеленський заявив про готовність до зустрічі за участі США і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо переговори з Володимиром Зеленським та європейськими партнерами пройдуть добре, то відбудеться тристороння зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Так, я думаю, що це правда [Зеленський може закінчити війну, якщо він захоче]. У нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня зустріч пройде добре. Я щиро сподіваюсь на неї", – заявив керівник США.

Зеленський також підтвердив, що Україна готова до такої зустрічі з Трампом та Путіним.