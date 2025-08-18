Трамп в Белом доме: Если все пройдет хорошо, то будет трехсторонняя встреча

Зеленский заявил о готовности к встрече с участием США и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что если переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами пройдут хорошо, то состоится трехсторонняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Да, я думаю, что это правда [Зеленский может закончить войну, если он захочет]. У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя встреча пройдет хорошо. Я искренне надеюсь на нее", – заявил руководитель США.

Зеленский также подтвердил, что Украина готова к такой встрече с Трампом и Путиным.