Трамп в Белом доме: Если все пройдет хорошо, то будет трехсторонняя встреча
Президент США Дональд Трамп заявил, что если переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами пройдут хорошо, то состоится трехсторонняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Да, я думаю, что это правда [Зеленский может закончить войну, если он захочет]. У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя встреча пройдет хорошо. Я искренне надеюсь на нее", – заявил руководитель США.
Зеленский также подтвердил, что Украина готова к такой встрече с Трампом и Путиным.
