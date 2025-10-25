Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет договоренности по соглашению

Президент США сказал, что не хочет тратить свое время, комментируя возможность встречи с диктатором РФ

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет реальной перспективы подписания мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One.

"Мы должны знать, что можем заключить соглашение. Я не собираюсь тратить время", — сказал американский президент, отвечая на вопрос о том, что должен сделать Путин, чтобы встреча таки состоялась.

Трамп повторил свои тезисы о том, что разочарован в российском диктаторе и что у них всегда были хорошие отношения.

"Я думал, что эта проблема решится еще до мира на Ближнем Востоке", — добавил президент США, имея в виду войну России против Украины.

Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.

21 октября Reuters писало, что отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине, вероятно, поставил под угрозу саммит в Будапеште.

23 октября Трамп подтвердил, что отменил встречу с Путиным.