Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет договоренности по соглашению
Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным, пока не будет реальной перспективы подписания мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One.

"Мы должны знать, что можем заключить соглашение. Я не собираюсь тратить время", — сказал американский президент, отвечая на вопрос о том, что должен сделать Путин, чтобы встреча таки состоялась.

Трамп повторил свои тезисы о том, что разочарован в российском диктаторе и что у них всегда были хорошие отношения.

"Я думал, что эта проблема решится еще до мира на Ближнем Востоке", — добавил президент США, имея в виду войну России против Украины.

