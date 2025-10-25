Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, доки не буде домовленості щодо мирної угоди

Президент США сказав, що не хоче витрачати свій час, коментуючи можливість зустрічі з диктатором РФ

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент США Дональд Трамп не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним, поки не буде реальної перспективи підписання мирної угоди між Україною та РФ. Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One.

"Ми повинні знати, що можемо укласти угоду. Я не збираюся витрачати час", – сказав американський президент, відповідаючи на запитання про те, що має зробити Путін, щоб зустріч таки відбулась.

Трамп повторив свої тезиси про те, що розчарований у російському диктатору та що у них завжди були хороші стосунки.

"Я думав, що ця проблема вирішиться ще до миру на Близькому Сході", – додав президент США, маючи на увазі війну Росії проти України.

Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

21 жовтня Reuters писало, що відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні, ймовірно, поставила під загрозу саміт у Будапешті.

23 жовтня Трамп підтвердив, що скасував зустріч з Путіним.