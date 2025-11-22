Венс назвав вимоги, яким має відповідати будь-який мирний план щодо війни РФ проти України

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА / ERIC LEE)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучив власні очікування від будь-якого мирного плану між Україною та Росією. Вони складаються з трьох пунктів.

Згідно з першим пунктом, мирний план має зупинити вбивства, але водночас зберегти суверенітет України. Другий пункт каже про те, що план має бути прийнятним як для Росії, так і для України.

Третій пункт наголошує, що будь-який мирний план повинен максимізувати шанси на те, що війна більше не відновиться.

Венс зазначив, що кожна критика мирної програми означає, що її "неправильно розуміють" або спотворюють якусь критичну реальність на місцях.

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", – наголосив віцепрезидент США.