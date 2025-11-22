Вэнс назвал требования, которым должен соответствовать любой мирный план по Украине

Мысль о том, что увеличение санкций, оружия и другой помощи поможет быстрее завершить войну, Вэнс назвал "фантазией"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА / ERIC LEE)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил собственные ожидания от любого мирного плана между Украиной и Россией. Они состоят из трех пунктов.

Согласно первому пункту, мирный план должен остановить убийства, но при этом сохранить суверенитет Украины. Второй пункт говорит о том, что план должен быть приемлемым как для России, так и для Украины.

Третий пункт подчеркивает, что любой мирный план должен максимизировать шансы на то, что война больше не возобновится.

Вэнс отметил, что каждая критика мирной программы означает, что ее "неправильно понимают" или искажают какую-то критическую реальность на местах.

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа уже близко. Мир не будет установлен неудачными дипломатами или политиками, которые живут в вымышленной стране. Его могут установить умные люди, которые живут в реальном мире", – подчеркнул вице-президент США.