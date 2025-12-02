Reuters: Европейцы опасаются, что мирное соглашение Трампа не накажет и не ослабит Россию

Прекращение изоляции России от западной экономики даст Москве миллиарды долларов на восстановление своих вооруженных сил, считают в Европе

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Какими бы ни были результаты последних попыток президента США Дональда Трампа прекратить войну России против Украины, Европа боится перспективы сделки, которая не накажет и не ослабит РФ, поставив под еще большую угрозу безопасность континента. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале говорится, что Европе, возможно, даже придется согласиться на рост экономического партнерства между Вашингтоном, ее традиционным защитником в НАТО, и Москвой, которую большинство европейских правительств, и сам Альянс считают самой большой угрозой европейской безопасности.

Хотя украинцам и европейцам удалось противостоять некоторым пунктам плана США по прекращению боевых действий, который считался крайне пророссийским, любое соглашение, вероятно, все еще несет значительные риски для континента.

Однако способность Европы влиять на соглашение ограничена, не в последнюю очередь потому, что ей не хватает жесткой власти, чтобы диктовать условия.

Она не имела своих представителей на переговорах между американскими и украинскими чиновниками во Флориде на выходных, и только будет наблюдать издалека за визитом специального посланника США Стива Уиткоффа к российскому диктатору Владимира Путина во вторник, отметили журналисты.

"У меня складывается впечатление, что постепенно начинает расти осознание того, что в какой-то момент будет заключена неприятная сделка. Трамп явно хочет сделки. Что очень неудобно для европейцев... так это то, что он хочет сделки согласно логике великодержав: "Мы – США, они – Россия, мы – великие державы", — сказал директор-основатель аналитического центра Брюссельского института геополитики Лук ван Мидделаар.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что европейцы будут участвовать в обсуждениях о роли НАТО и Европейского Союза в любом мирном урегулировании. Но европейские дипломаты не находят особой поддержки в таких заверениях. Они говорят, что почти каждый аспект соглашения повлияет на Европу – от потенциальных территориальных уступок до экономического сотрудничества между США и Россией.

Последняя инициатива также вызвала новые беспокойства европейцев относительно обязательств США перед НАТО, которые варьируются от их ядерного зонтика до многочисленных систем вооружения и десятков тысяч военнослужащих.

Министр обороны Германии Борис Писториус на прошлой неделе заявил, что европейцы больше не знают, "каким альянсам мы сможем доверять в будущем, а какие из них будут долговечными".

Несмотря на предыдущую критику Трампа в отношении НАТО, в июне он подтвердил свою преданность Альянсу и его статье о взаимной обороне в обмен на обязательства европейцев увеличить свои оборонные расходы.

Но планы Рубио пропустить встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на этой неделе могут лишь усилить волнения Европы на фоне опасений, что следующей целью Москвы может стать член Альянса на восточном фланге.

Европейские чиновники говорят, что они не видят никаких признаков того, что Путин хочет прекратить войну. Но если он это сделает, они волнуются, что любое соглашение, которое не уважает территориальную целостность Украины, может предоставить России смелости снова атаковать за ее пределами.

Однако сейчас кажется вероятным, что любое мирное соглашение позволит Москве по крайней мере сохранить контроль над украинскими землями, которые она захватила силой, независимо от того, будут ли границы формально изменены или нет.

Администрация Трампа также не отвергла российские претензии на оставшуюся часть Донбасса, которую Москва не смогла захватить после почти четырех лет полномасштабной войны.

Более того, Трамп и другие американские чиновники четко дали понять, что видят отличные возможности для деловых сделок с Москвой после окончания войны. Европейские чиновники опасаются, что прекращение изоляции России от западной экономики даст Москве миллиарды долларов на восстановление своих вооруженных сил.

Но европейским лидерам трудно оказывать сильное влияние на любое мирное урегулирование, хотя Европа предоставила Украине около 180 млрд евро помощи с момента вторжения России в феврале 2022 года.

ЕС имеет большой потенциальный козырь в виде российских активов, замороженных в блоке. Но лидеры ЕС до сих пор не смогли договориться о предложении использовать эти активы для финансирования кредита Украине в размере 140 млрд евро.

Чтобы попытаться показать, что они могут применить жесткую силу, "коалиция желающих" во главе с Францией и Великобританией обязалась развернуть "силы поддержки" в рамках послевоенных гарантий безопасности Украины. Россия отклонила такие силы. Но даже если они будут развернуты, они будут скромными по размеру, предназначенными для усиления украинских войск, а не для защиты Украины самостоятельно, и они смогут работать только при поддержке США.