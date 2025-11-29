Reuters: Рубио пропустит встречу глав МИД членов НАТО в ключевой для Украины момент

США на встрече будет представлять Кристофер Ландау, который поставил под сомнение необходимость Альянса, но потом удалил сообщение

Марко Рубио (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, это крайне необычно для ключевого мероприятия на фоне переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Вместо Рубио Вашингтон будет представлять заместитель государственного секретаря Штатов Кристофер Ландау, сообщил один из собеседников.

Непонятно, почему Рубио планирует пропустить встречу 3 декабря и могут ли его планы измениться. Однако его вероятная неявка совпала с тем, что официальные лица США и Украины пытались сблизить позиции по "мирному плану", при этом некоторые европейские дипломаты жаловались, что их исключают из процесса.

Обычно каждый год проводится две официальные встречи министров иностранных дел членов НАТО, и госсекретари США очень редко на них отсутствуют. В 2017 году, во время первого срока Дональда Трампа тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон сначала планировал пропустить апрельскую встречу, однако затем ее перенесли, чтобы учесть его график.

Спикер Госдепартамента отказался комментировать возможное отсутствие Рубио, но заявил, что Альянс "полностью обновился" при администрации Трампа, и отметил, что глава американской дипломатии недавно встречался с несколькими европейскими чиновниками в Швейцарии.

"Госсекретарь Рубио также регулярно встречается и общается с союзниками по НАТО, в том числе в минувшие выходные в Женеве", – акцентировал он.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента заявил, что Рубио посещает достаточное количество собраний.

"Министр Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы совершенно непрактично ожидать его на каждой встрече", – сказал чиновник.

Отсутствие Рубио рискует углубить вопрос о преданности Вашингтона европейской безопасности, которая уже пострадала в последние годы. Штаты являются фактическим лидером НАТО, но Трамп неоднократно высказывал сомнения относительно необходимости Альянса и порой намекал, что может выйти из него.

Ландау, который будет присутствовать от имени США, поставил под сомнение необходимость НАТО в июньском посте на X, который он позже удалил.