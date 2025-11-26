Рубио опроверг раскол в администрации Трампа по урегулированию войны

NBC News сообщил о двух лагерях у Трампа – один во главе с Джей Ди Вэнсом, а второй – во главе с Марко Рубио

Марко Рубио (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "фейком" статью о том, что в администрации президента Штатов Дональда Трампа есть два диаметрально противоположных подхода к урегулированию войны России против Украины. Сообщение соответствующего содержания глава американской дипломатии опубликовал в соцсети X.

"Эта история – лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как закончить войну в Украине [войну России против Украины]. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", — написал Рубио.

Слова Рубио подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Медиа лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто", — написал он.

Речь идет о публикации канала NBC News. В материале упоминается о визите министра армии США Дэна Дрисколла в Киев на прошлой неделе. Он якобы склонял Украину к согласованию "мирного плана". Американский чиновник аргументировал это тем, что ситуация для Украины будет только ухудшаться, поэтому лучше договориться сейчас.

Встреча между Дрисколлом и украинцами была частью усилий некоторых должностных лиц администрации Трампа, направленных на то, чтобы они немедленно приняли новое мирное предложение, поддержанное США, даже несмотря на то, что оно учитывало максималистские требования России и требовало болезненных уступок от Киева, заявили многочисленные действующие и бывшие западные чиновники.

Журналисты отметили, что эта встреча стала лишь очередным примером давнего раскола в администрации Трампа относительно того, как завершить войну. Этот раскол свидетельствует о потенциальном политическом соперничестве между двумя бывшими сенаторами и потенциальными кандидатами в президенты, которые готовятся к выборам в 2028 году: Вэнсом и Рубио.

Один лагерь, включая Вэнса, специального посланника Стива Уиткоффа и других чиновников, рассматривает Украину как главное препятствие на пути к миру и выступает за использование рычагов влияния США, чтобы заставить Киев пойти на значительные компромиссы, отметили собеседники.

Другой лагерь, представленный Рубио и другими чиновниками, считает Россию виновной во вторжении на территорию своего соседа и говорит, что Москва уступит, только если заплатит цену за свою агрессию через санкции и другие виды давления.

Сам Трамп периодически склоняется то в одну, то в другую сторону.

"Уже некоторое время было понятно, что раскол существует, но мы никогда не видели его в действии публично так, как это было в последние несколько дней", — сказал бывший высокопоставленный дипломат США с опытом работы в Восточной Европе.

Представитель Государственного департамента США в комментарии заявил: "Вся команда президента Трампа, включая госсекретаря Рубио, специального посланника Уиткоффа, госсекретаря Дрисколла и многих других, работают слаженно, как и в течение 10 месяцев, чтобы положить конец бессмысленной и разрушительной войне".