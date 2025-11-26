Рубіо спростував розкол в адміністрації Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України

NBC News повідомив про два табори у Трампа: один – на чолі з Джей Ді Венсом, а другий – з Марко Рубіо

Марко Рубіо (Фото: Martial Trezzini/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо назвав фейком статтю про те, що в адміністрації президента Штатів Дональда Трампа є два діаметрально протилежні підходи щодо врегулювання війни Росії проти України. Допис відповідного змісту глава американської дипломатії опублікував у соцмережі X.

"Ця історія – лише черговий приклад із довгої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні [війну Росії проти України]. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують", – написав Рубіо.

Слова Рубіо підтвердив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Медіа брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", – написав він.

Йдеться про публікацію каналу NBC News. У матеріалі згадується про візит міністра армії США Дена Дрісколла до Києва минулого тижня. Він нібито схиляв Україну до погодження "мирного плану". Американський посадовець аргументував це тим, що ситуація для України тільки погіршуватиметься, тому краще домовитися зараз.

Зустріч між Дрісколлом та українцями була частиною зусиль деяких посадовців адміністрації Трампа, спрямованих на те, щоб вони негайно ухвалили нову мирну пропозицію, підтриману США, навіть попри те, що вона враховувала максималістські вимоги Росії та вимагала болісних поступок від Києва, заявили численні чинні та колишні західні посадовці.

Журналісти зазначили: ця зустріч стала лише черговим прикладом давнього розколу в адміністрації Трампа щодо того, як завершити війну. Цей розкол свідчить про потенційне політичне суперництво між двома колишніми сенаторами й потенційними кандидатами в президенти, які готуються до виборів у 2028 році: Венсом і Рубіо.

Один табір, включно з Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та іншими чиновниками, розглядає Україну як головну перешкоду на шляху до миру та виступає за використання важелів впливу США, щоб змусити Київ піти на значні компроміси, зазначили співрозмовники.

Інший табір, представлений Рубіо та іншими посадовцями, вважає Росію винною у вторгненні на територію свого сусіда та каже, що Москва поступиться, лише якщо заплатить ціну за свою агресію через санкції та інші види тиску.

Сам Трамп періодично схиляється то в один, то в інший бік.

"Вже деякий час було зрозуміло, що розкол існує, але ми ніколи не бачили його в дії публічно так, як це було в останні кілька днів", – сказав колишній високопоставлений дипломат США з досвідом роботи у Східній Європі.

Речник Державного департаменту США у коментарі заявив: "Вся команда президента Трампа, включно з держсекретарем Рубіо, спеціальним посланником Віткоффом, держсекретарем Дрісколлом та багатьма іншими, працюють злагоджено, як і протягом 10 місяців, щоб покласти край безглуздій та руйнівній війні".