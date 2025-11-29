Reuters: Рубіо пропустить зустріч глав МЗС членів НАТО у ключовий для України момент

США на зустрічі представлятиме Крістофер Ландау, який поставив під сумнів необхідність Альянсу, але потім видалив допис

Марко Рубіо (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі наступного тижня, це вкрай незвично для ключового заходу на тлі переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Замість Рубіо Вашингтон представлятиме заступник державного секретаря Штатів Крістофер Ландау, повідомив один зі співрозмовників.

Незрозуміло, чому Рубіо планує пропустити зустріч 3 грудня і чи його плани можуть змінитися. Однак його ймовірна неявка збіглася з тим, що офіційні особи США та України намагалися зблизити позиції щодо "мирного плану", при цьому деякі європейські дипломати скаржилися, що їх виключають із процесу.

Зазвичай щороку проводиться дві офіційні зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО, і держсекретарі США дуже рідко на них відсутні. У 2017 році, під час першого терміну Дональда Трампа, тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон спочатку планував пропустити квітневу зустріч, проте потім її перенесли, щоб врахувати його графік.

Речник Держдепартаменту відмовився коментувати можливу відсутність Рубіо, але заявив, що Альянс "цілком оновився" за адміністрації Трампа, і зазначив, що глава американської дипломатії нещодавно зустрічався з кількома європейськими чиновниками у Швейцарії.

"Держсекретар Рубіо також регулярно зустрічається і спілкується з союзниками по НАТО, зокрема минулими вихідними в Женеві", – акцентував він.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту заявив, що Рубіо відвідує достатню кількість зібрань.

"Міністр Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО, і було б абсолютно непрактично очікувати його на кожній зустрічі", – сказав чиновник.

Відсутність Рубіо ризикує поглибити питання відданості Вашингтона європейській безпеці, яка вже постраждала останніми роками. Штати є фактичним лідером НАТО, але Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо необхідності Альянсу та часом натякав, що може вийти з нього.

Ландау, який буде присутній від імені США, поставив під сумнів необхідність НАТО у червневому дописі на X, який він пізніше видалив.