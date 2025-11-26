"Знаете разницу между Вильнюсом и Валенсией? Пять минут". Рютте оценил угрозу для Южной Европы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что угроза российской агрессии существует не только для государств, которые граничат с ней, но и для стран Южной Европы. Такое мнение он высказал в интервью испанскому изданию El Pais.
У Рютте спросили, считает ли он, что все страны НАТО, включая те, что находятся далеко от поля боя в Украине, например, Испания, Италия и Португалия, чувствуют такую же угрозу, как и в Балтии.
"Знаете ли вы разницу между Вильнюсом и Валенсией? Пять минут. Между Вильнюсом, столицей Литвы, и Валенсией, очень красивым городом в Испании, есть пять минут. Именно столько, пять минут нужно одной из новых российских ракет, чтобы достичь Испании", – сказал генеральный секретарь Альянса.
Он добавил, что эти ракеты развивают скорость, которая в пять раз превышает скорость звука. Рютте уточнил, что их невозможно нейтрализовать обычными перехватчиками.
"Так что даже если вы думаете, что Литва находится на восточном фланге, а вы в безопасности где-то далеко, вы также находитесь на восточном фланге. Мы все на восточном фланге. Больше нет различий", – резюмировал чиновник.
- В августе Буданов рассказывал, что Россия планирует потратить до 2036 года $1,1 трлн на перевооружение, чтобы подготовиться к войне с НАТО.
- В октябре глава немецкой разведывательной службы заявлял, что Россия якобы уже готова вступить в прямой военный конфликт с НАТО и что это может произойти до 2029-го.
