"Разведка боем". Буданов объяснил, чего Путин хочет достичь диверсиями в Европе
Российский диктатор Владимир Путин хочет достичь три цели, осуществляя диверсии и гибридные атаки в Европе. Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Глава ГУР, комментируя инциденты с дронами, российскими самолетами и кибератаками в Европе, сказал: "В военной науке этот тип атаки называется разведкой боем".
По его мнению, у Путина есть три цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования.
"Путин готовит россиян, он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна", — сказал Буданов.
Он уточнил, что россияне проверяют реакцию европейцев, их способность принимать решения и готовность применять силу.
"Тем временем они проводят разведку, обнаруживают ваши системы, понимают, как они работают и где они расположены", — сказал глава ГУР, добавив, что испытание двойное: политическое и военное.
Он отметил, что если взять все – кибератаки, пролеты дронов и диверсии, то цель россиян заключается в том, чтобы разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в общественном мнении.
"Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. А тем временем россияне распространяют среди европейцев идею, что даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это мнение россиян по этому вопросу", — сказал Буданов.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 23 октября российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. В ответ на инцидент в воздух были подняты два истребителя ВВС Испании.
Комментарии (0)