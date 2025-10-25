"Разведка боем". Буданов объяснил, чего Путин хочет достичь диверсиями в Европе

Диктатор РФ хочет разрушить в сознании россиян идею о том, что Европа сильна, убежден глава военной разведки

Кирилл Буданов (Фото: Facebook-аккаунт главы ГУР)

Российский диктатор Владимир Путин хочет достичь три цели, осуществляя диверсии и гибридные атаки в Европе. Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Глава ГУР, комментируя инциденты с дронами, российскими самолетами и кибератаками в Европе, сказал: "В военной науке этот тип атаки называется разведкой боем".

По его мнению, у Путина есть три цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования.

"Путин готовит россиян, он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна", — сказал Буданов.

Он уточнил, что россияне проверяют реакцию европейцев, их способность принимать решения и готовность применять силу.

"Тем временем они проводят разведку, обнаруживают ваши системы, понимают, как они работают и где они расположены", — сказал глава ГУР, добавив, что испытание двойное: политическое и военное.

Он отметил, что если взять все – кибератаки, пролеты дронов и диверсии, то цель россиян заключается в том, чтобы разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в общественном мнении.

"Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. А тем временем россияне распространяют среди европейцев идею, что даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это мнение россиян по этому вопросу", — сказал Буданов.