"Розвідка боєм". Буданов пояснив, чого Путін хоче досягнути диверсіями у Європі

Диктатор РФ хоче зруйнувати у свідомості росіян ідею про те, що Європа сильна, переконаний глава воєнної розвідки

Кирило Буданов (Фото: Facebook-акаунт глави ГУР)

Російський диктатор Володимир Путін хоче досягнути трьох цілей, здійснюючи диверсії та гібридні атаки в Європі. Про це в інтерв’ю італійській газеті Il Foglio заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Глава ГУР, коментуючи інциденти з дронами, російськими літаками й кібератаками в Європі, сказав: "У військовій науці цей тип атаки називається розвідкою боєм".

На його думку, у Путіна є три цілі, хоча одна з них більше психологічна та для внутрішнього використання.

"Путін готує росіян, він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна", – сказав Буданов.

Він уточнив, що росіяни перевіряють реакцію європейців, їхню здатність ухвалювати рішення і готовність застосовувати силу.

"Тим часом вони проводять розвідку, виявляють ваші системи, розуміють, як вони працюють і де вони розташовані", – сказав глава ГУР, додавши, що подвійне випробування: політичне та військове.

Він зазначив, що якщо взяти все – кібератаки, прольоти дронів і диверсії, то мета росіян полягає в тому, щоб розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах і у громадській думці.

"Для них вигода подвійна: якщо вам, європейцям, набридне війна, допомога, яка надходить до нас, України, буде скорочена. А тим часом росіяни поширюють серед європейців ідею, що навіть не варто починати воювати проти Росії. Це не я кажу, це думка росіян з цього питання", – сказав Буданов.