Росія почала працювати по-новому після викриття шпигунів за кордоном – розслідувач Грозев

Росіяни вербують українців на тимчасово окупованих територіях і відправляють їх до Європи під виглядом мігрантів, розповів Христо Грозев

Христо Грозев (Скриншот з відео European Press Prize/YouTube)

Росія змінила тактику роботи за кордоном після серії викриття її шпигунів та висилання дипломатів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозев.

"Після того, як вони зазнали таких втрат, втратили таку велику кількість шпигунів, їм довелося працювати по-новому", – сказав Грозев.

Він пояснив, що пік нової роботи став можливим для Росії після початку повномасштабної війни. Російські спецслужби працюють двома новими способами. Зокрема, вони використовують громадян РФ, у яких не така очевидна прив’язка до спецслужб.

Грозев розповів, що вдалося знайти велику кількість таких напівшпигунів. За його словами, це молоді люди, які раніше працювали в правоохоронних органах РФ, потім звільнилися, а згодом повернулися на агентурну роботу за кордоном.

Це росіяни віком від 30 до 45 років, які з’являються в Європі з доволі великими сумами коштів. Журналіст уточнив, що вони привозять туди свої родини, щоб продемонструвати, що вони нібито не шпигуни, а мігранти, які втікають від війни.

Крім цього, за словами Грозева, росіяни вербують українців з тимчасово окупованих територій. Це переважно чоловіки з кримінальним минулим. Росіяни навчають їх у Москві, а потім відправляють до Європи під виглядом українських мігрантів та біженців. І дуже складно знайти причину, чому їх не пустити, констатував журналіст. Цю категорію він назвав "найбільш небезпечною".

Також росіяни вербують для шпигунської роботи громадян країн Африки та Латинської Америки, зокрема Венесуели, Колумбії та Куби.