РФ начала работать по-новому после разоблачения шпионов за рубежом – расследователь Грозев

Россияне вербуют украинцев на временно оккупированных территориях и отправляют их в Европу под видом мигрантов, рассказал Христо Грозев

Христо Грозев (Скриншот с видео European Press Prize/YouTube)

Россия изменила тактику работы за рубежом после серии разоблачений ее шпионов и высылки дипломатов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью LIGA.net рассказал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев.

"После того, как они понесли такие потери, потеряли такое большое количество шпионов, им пришлось работать по-новому", – сказал Грозев.

Он пояснил, что пик новой работы стал возможным для России после начала полномасштабной войны. Российские спецслужбы работают двумя новыми способами. В частности, они используют граждан РФ, у которых не такая очевидная привязка к спецслужбам.

Грозев рассказал, что удалось найти большое количество таких полушпионов. По его словам, это молодые люди, которые ранее работали в правоохранительных органах РФ, потом уволились, а затем вернулись на агентурную работу за рубежом.

Это россияне в возрасте от 30 до 45 лет, которые появляются в Европе с довольно большими суммами денежных средств. Журналист уточнил, что они привозят туда свои семьи, чтобы продемонстрировать, что они якобы не шпионы, а мигранты, которые бегут от войны.

Кроме этого, по словам Грозева, россияне вербуют украинцев с временно оккупированных территорий. Это преимущественно мужчины с криминальным прошлым. Россияне обучают их в Москве, а затем отправляют в Европу под видом украинских мигрантов и беженцев. И очень сложно найти причину, почему их не пустить, констатировал журналист. Эту категорию он назвал "наиболее опасной".

Также россияне вербуют для шпионской работы граждан стран Африки и Латинской Америки, в частности Венесуэлы, Колумбии и Кубы.