"Знаєте різницю між Вільнюсом і Валенсією? П'ять хвилин". Рютте оцінив загрозу для Південної Європи

Марк Рютте (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що загроза російської агресії існує не лише для держав, які межують із нею, а й для країн Південної Європи. Таку думку він висловив в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

У Рютте запитали, чи вважає він, що всі країни НАТО, включно з тими, що знаходяться далеко від поля бою в Україні, як-от Іспанія, Італія та Португалія, відчувають таку ж загрозу, як і в Балтії.

"Чи знаєте ви різницю між Вільнюсом і Валенсією? П'ять хвилин. Між Вільнюсом, столицею Литви, і Валенсією, дуже гарним містом в Іспанії, є п'ять хвилин. Саме стільки, п'ять хвилин потрібно одній із нових російських ракет, щоб досягти Іспанії", – сказав генеральний секретар Альянсу.

Він додав, що ці ракети розвивають швидкість, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку. Рютте уточнив, що їх неможливо нейтралізувати звичайними перехоплювачами.

"Так що навіть якщо ви думаєте, що Литва знаходиться на східному фланзі, а ви в безпеці десь далеко, ви також знаходитеся на східному фланзі. Ми всі на східному фланзі. Більше немає відмінностей", – резюмував посадовець.