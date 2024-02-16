Смерть Навального усилила призывы демократов одобрить помощь Украине – Politico

Сенаторы-демократы заявили, что Украине нужна победа над Россией для защиты демократического мира

Капитолий (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального несколько членов Демократической партии призвали Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине. Об этом сообщает Politico, журналисты которого пообщались с американскими законодателями.

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Сенатор-демократ Джон Феттерман, комментируя смерть Навального, заявил, что члены Палаты представителей США, которые блокируют помощь Украине, "могут наслаждаться еще одним "дай пять" Путину, только что убившему своего громкого и заметного критика".

Член нижней палаты Конгресса Билл Китинг считает, что это событие "подчеркивает жестокое авторитарное правление Путина", в то время как спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается вынести на голосование пакет финансирования Украины.

Конгрессмен Билл Паскрелл заявил, что Путин является "военным преступником, совершающим массовые убийства". Он напомнил заявления 45-го президента США Дональда Трампа о "поощрении" Путина нападать на союзников Америки.

"<...> А республиканцы блокируют помощь Украине", – сказал Паскрелл.

Республиканские законодатели также отреагировали на смерть Навального, критикуя Путина, но не упоминая о помощи Украине, добавляют журналисты.

14 февраля президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

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