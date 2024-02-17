Віцепрезидентка США: Немає "плану Б" щодо України, є лише "план А" – дати все необхідне
Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським заявила, що в керівництва Штатів є тільки "план А" у питанні подальшої підтримки України – забезпечити Сили оборони всім необхідним.
Журналістка запитала, чи у Штатах "план Б" на випадок, якщо Палата представників не погодить виділення коштів на допомогу Україні.
"У нас план тільки один – "план А". Забезпечити отримання Україною всього, що їй необхідно. Я наголошую, що індикатори того, де ми повинні знаходитися, – це двопартійна підтримка в обох палатах Конгресу, з боку Сенату і Палати представників", – сказала Гарріс.
Вона висловила впевненість у тому, що якщо допомогу Україні все ж поставлять на голосування, то рішення буде ухвалено.
"Я переконана, що є консенсус в обох партіях щодо визнання брутальності московської агресії, і що повинна бути відповідь, яка полягає в тому, щоб залишатись разом із своїми друзями і продовжувати боротьбу із цією агресією", – сказала віцепрезидентка США.
Вона додала, що, на її переконання, у Конгресі США є і повний консенсус щодо того, щоб використовувати "повний набір" доступних Штатам можливостей для підтримки України.
- 14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
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