Віцепрезидентка США: Немає "плану Б" щодо України, є лише "план А" – дати все необхідне

Камала Гарріс переконана, що у Конгресі США є консенсус із приводу подальшої підтримки України, треба лише винести це питання на голосування

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським заявила, що в керівництва Штатів є тільки "план А" у питанні подальшої підтримки України – забезпечити Сили оборони всім необхідним.

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Журналістка запитала, чи у Штатах "план Б" на випадок, якщо Палата представників не погодить виділення коштів на допомогу Україні.

"У нас план тільки один – "план А". Забезпечити отримання Україною всього, що їй необхідно. Я наголошую, що індикатори того, де ми повинні знаходитися, – це двопартійна підтримка в обох палатах Конгресу, з боку Сенату і Палати представників", – сказала Гарріс.

Вона висловила впевненість у тому, що якщо допомогу Україні все ж поставлять на голосування, то рішення буде ухвалено.

"Я переконана, що є консенсус в обох партіях щодо визнання брутальності московської агресії, і що повинна бути відповідь, яка полягає в тому, щоб залишатись разом із своїми друзями і продовжувати боротьбу із цією агресією", – сказала віцепрезидентка США.

Вона додала, що, на її переконання, у Конгресі США є і повний консенсус щодо того, щоб використовувати "повний набір" доступних Штатам можливостей для підтримки України.

14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

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