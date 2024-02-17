Вице-президент США: Нет "плана Б" по Украине, есть только "план А" – дать все необходимое

Камала Харрис убеждена, что в Конгрессе США есть консенсус насчет дальнейшей поддержки Украины, нужно только вынести этот вопрос на голосование

Камала Харрис (фото - ЕРА)

Вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявила, что у руководства Штатов есть только "план А" в вопросе дальнейшей поддержки Украины – обеспечить Силы обороны всем необходимым.

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Журналистка спросила, есть ли в Штатах ли "план Б" на случай, если Палата представителей не утвердит выделение средств на помощь Украине.

"У нас план только один – "план А". Обеспечить получение Украиной всего, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться, – это двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса, со стороны Сената и Палаты представителей", – сказала Харрис.

Она выразила уверенность в том, что если помощь Украине все же будет поставлена на голосование, то решение будет принято.

"Я убеждена, что есть консенсус в обеих партиях насчет признания брутальности московской агрессии, и что должен быть ответ, который состоит в том, чтобы оставаться вместе со своими друзьями и продолжать борьбу с этой агрессией", – сказала вице-президент США.

Она добавила, что, по ее убеждению, в Конгрессе США есть и полный консенсус по поводу того, чтобы использовать "полный набор" доступных Штатам возможностей для поддержки Украины.

14 февраля Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, за него нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

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