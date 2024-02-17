Вице-президент США: Нет "плана Б" по Украине, есть только "план А" – дать все необходимое
Вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявила, что у руководства Штатов есть только "план А" в вопросе дальнейшей поддержки Украины – обеспечить Силы обороны всем необходимым.
Журналистка спросила, есть ли в Штатах ли "план Б" на случай, если Палата представителей не утвердит выделение средств на помощь Украине.
"У нас план только один – "план А". Обеспечить получение Украиной всего, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться, – это двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса, со стороны Сената и Палаты представителей", – сказала Харрис.
Она выразила уверенность в том, что если помощь Украине все же будет поставлена на голосование, то решение будет принято.
"Я убеждена, что есть консенсус в обеих партиях насчет признания брутальности московской агрессии, и что должен быть ответ, который состоит в том, чтобы оставаться вместе со своими друзьями и продолжать борьбу с этой агрессией", – сказала вице-президент США.
Она добавила, что, по ее убеждению, в Конгрессе США есть и полный консенсус по поводу того, чтобы использовать "полный набор" доступных Штатам возможностей для поддержки Украины.
- 14 февраля Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.
- Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, за него нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.
- 16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.
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