Зеленский связался с Байденом в Мюнхене: Верим в мудрое решение Конгресса США

Украинские и американские лидеры обсудили текущую ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку со стороны Штатов

Владимир Зеленский (Фото - Telegram Зеленского)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с лидером США Джозефом Байденом, в том числе и о дальнейшей поддержке Украины со стороны Штатов.

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"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что поддержка Украины – это "поддержка демократии и свободы", и нужно вместе защитить эти ценности.

Зеленский и Байден договорились поддерживать контакт в связи с приближающейся второй годовщиной начала полномасштабного вторжения РФ.

Сегодня вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что у руководства Штатов есть только "план А" в вопросе дальнейшей поддержки Украины – обеспечить Силы обороны всем необходимым.

14 февраля Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, за него нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

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