У армии США могут закончиться деньги для Украины. Законопроект Сената давит – CNN

По данным собеседников CNN, с октября 2023 года армия США потратила более $430 млн на различные операции, в том числе подготовку украинских войск

Президент США Байден призывает Палату представителей принять законопроект о $95 млрд помощи (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

По словам высокопоставленного армейского чиновника, поскольку финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев. По его словам, которые цитирует издание CNN, представители американской армии все больше обеспокоены тем, что без нового финансирования им придется начать изымать деньги из других критически важных проектов, чтобы продолжать поддерживать Украину.

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Собеседник заявил, что с октября 2023 года армия США потратила более $430 млн на различные операции, в том числе подготовку украинских войск, транспортировку оборудования и развертывание американских войск в Европе.

"Мы, по сути, вытягиваем деньги из кармана армии", – сказал он и уточнил, что до сих пор этот счет оплачивался за счет командования Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Другой собеседник издания отметил, что без бюджета на 2024 год, утвержденного Конгрессом США, и без дополнительного финансирования конкретно для Украины, командование имеет примерно $3 млрд, чтобы оплатить $5 млрд операционных расходов.

Это предусматривает не только операции, связанные с поддержкой Украины, то есть обучение и переправку оружия и оборудования в Польшу и Украину, но и другие операции американского командования по всей Европе и Африке, отметил он.

Если Конгресс все еще не примет новое финансирование для Украины в течение нескольких месяцев, армейские чиновники говорят, что им "придется принимать трудные решения" и перенаправлять деньги с менее важных проектов, таких как строительство казарм, или поощрение призывников в условиях рекордно низкого набора на службу.

"Если мы не получим базовый бюджет, если мы не получим дополнительный [пакет финансирования] для Украины, если правительство прекратит свою работу, если мы не получим ничего другого и ничего не изменится с сегодняшнего дня... у нас закончится финансирование [операций и технического обслуживания] в мае", – сказал представитель армии.

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