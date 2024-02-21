Байден о пакете с помощью Украине: Спикер должен поставить его на голосование
Президент США Джо Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.
"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, – принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", – написал он.
Байден отметил, что Сенат уже принял документ, и если бы нижняя палата проголосовала за него, то он прошел бы и ее.
Президент США заявил, что спикер Палаты Джонсон должен вынести законопроект на голосование.
- Это не первое такое заявление со стороны Байдена, 14 февраля он призвал Джонсона "немедленно поставить" законопроект на голосование.
- Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.
- Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).
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