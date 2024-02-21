Байден о пакете с помощью Украине: Спикер должен поставить его на голосование

Отметил, что принятие законопроекта – "одна из самых мощных вещей", которую можно сделать, чтобы противостоять российскому диктатору Владимиру Путину

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, – принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", – написал он.

Байден отметил, что Сенат уже принял документ, и если бы нижняя палата проголосовала за него, то он прошел бы и ее.

Президент США заявил, что спикер Палаты Джонсон должен вынести законопроект на голосование.

Это не первое такое заявление со стороны Байдена, 14 февраля он призвал Джонсона "немедленно поставить" законопроект на голосование.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

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