Політолог Усов: Путін хоче отримати результати наступу РФ влітку, тому залучає Білорусь

Залучаючи до війни Мінськ, хоч і інформаційно, Москва очікує прорвати фронт на Донецькому чи Харківському напрямках

Павло Усов (Фото: Facebook політолога)

Російський диктатор Володимир Путін планує отримати результати літнього наступу російських окупаційних військ в Україні, тому залучає до "гри" Білорусь. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив білоруський політолог Павло Усов.

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"Зрозуміло, що Путін має намір отримати результати наступу влітку. Тому будуть залучені всі ресурси, включно з Білоруссю, хоча б на рівні моделювання. Думаю, про це Лукашенко і Путін говорили під час візиту останнього до Мінська. Будь-які провокації, маневри на кордоні, концентрація сил – це частина гри, яку Київ не зможе ігнорувати", – висловився він.

За словами Усова, залучення Мінська до російсько-української війни, створення численних загроз з боку Білорусі має привести до прориву армії РФ на Донецькому чи Харківському напрямках фронту.

Таким чином Росія хоче виснажити Україну і врешті-решт змусити Київ та Захід сісти з Москвою за стіл переговорів на умовах останньої, додав експерт.

10 травня 2024 року видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.

24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.

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