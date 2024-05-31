Політолог Усов: Путін хоче отримати результати наступу РФ влітку, тому залучає Білорусь
Російський диктатор Володимир Путін планує отримати результати літнього наступу російських окупаційних військ в Україні, тому залучає до "гри" Білорусь. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив білоруський політолог Павло Усов.
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"Зрозуміло, що Путін має намір отримати результати наступу влітку. Тому будуть залучені всі ресурси, включно з Білоруссю, хоча б на рівні моделювання. Думаю, про це Лукашенко і Путін говорили під час візиту останнього до Мінська. Будь-які провокації, маневри на кордоні, концентрація сил – це частина гри, яку Київ не зможе ігнорувати", – висловився він.
За словами Усова, залучення Мінська до російсько-української війни, створення численних загроз з боку Білорусі має привести до прориву армії РФ на Донецькому чи Харківському напрямках фронту.
Таким чином Росія хоче виснажити Україну і врешті-решт змусити Київ та Захід сісти з Москвою за стіл переговорів на умовах останньої, додав експерт.
- 10 травня 2024 року видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.
- 23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.
- 24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.
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