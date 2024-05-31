Глава МЗС Литви вважає, що Київ має уражати цілі РФ у Білорусі. У Раді пояснили, чи можна

Нардеп Олександр Мережко як юрист-міжнародник пояснив LIGA.net, що це не суперечитиме Міжнародному праву

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс натякнув, що Україна мала б уражати російські цілі на території Білорусі, якщо Москва їх туди перемістить. Така заява пролунала перед початком саміту глав закордонних справ країн НАТО у Празі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

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У нього запитали, чи має Україна завдавати ударів по Білорусі.

Ландсбергіс не відповів прямо, але натякнув на необхідність такого кроку: "Я маю на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися. Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести".

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net пояснив, що Україна має повне право завдавати ударів по території Білорусі.

За його словами, з погляду міжнародного права, зокрема з погляду визначення агресії в міжнародному праві, Білорусь є співучасником російської агресії проти України. Це, зокрема, означає, що якщо її територія використовується для здійснення агресії проти України, то вона може розглядатися як театр війни або театр воєнних дій.

"Це також означає, що Україна, здійснюючи своє право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН, може вести захисні бойові дії на території Білорусі як співучасника злочину агресії", – сказав Мережко.

10 травня видання NYT повідомило, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

23 травня Financial Times повідомило, що Євросоюз планує розширити санкції проти білоруського режиму, оскільки РФ використовує Білорусь для обходу санкцій.

24 травня до Білорусі прибув літак президента-утікача Януковича, у Верховній Раді припускають, що це може бути черговою провокацією російського диктатора.

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