Ландсбергис считает, что Киев должен бить по целям в Беларуси. Мережко объяснил, можно ли

Нардеп Александр Мережко как юрист-международник объяснил LIGA.net, что это не будет противоречить Международному праву

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намекнул, что Украина должна поражать российские цели на территории Беларуси, если Москва их туда переместит. Такое заявление прозвучало перед началом саммита глав иностранных дел стран НАТО в Праге, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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У него спросили, должна ли Украина наносить удары по Беларуси.

Ландсбергис не ответил прямо, но намекнул на необходимость такого шага: "Я имею в виду, что Украина должна обладать способностью защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести".

Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net пояснил, что Украина имеет полное право наносить удары по территории Беларуси.

По его словам, с точки зрения международного права, в частности, с точки зрения определения агрессии в международном праве, Беларусь является соучастником российской агрессии против Украины. Это, в частности, означает, что если ее территория используется для совершения агрессии против Украины, она может рассматриваться как театр войны или театр военных действий.

"Это также означает, что Украина, совершая свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН, может вести защитные боевые действия на территории Беларуси как соучастника преступления агрессии", – сказал Мережко.

10 мая издание NYT сообщило, что недалеко от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.

24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.

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