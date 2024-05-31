Политолог Усов: Путин хочет результатов наступления РФ летом, поэтому вовлекает Беларусь

Привлекая к войне Минск, хоть и информационно, Москва ожидает прорвать фронт на Донецком или Харьковском направлениях

Павел Усов (Фото: Facebook политолога)

Российский диктатор Владимир Путин планирует получить результаты летнего наступления российских оккупационных войск в Украине, поэтому вовлекает в "игру" Беларусь. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал беларуский политолог Павел Усов.

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"Понятно, что Путин намерен получить результаты наступления летом. Поэтому будут привлечены все ресурсы, включая Беларусь, хотя бы на уровне моделирования. Думаю, об этом Лукашенко и Путин говорили во время визита последнего в Минск. Любые провокации, маневры на границе, концентрация сил – это часть игры, которую Киев не сможет игнорировать", – высказался он.

По словам Усова, привлечение Минска к российско-украинской войне, создание многочисленных угроз со стороны Беларуси должно привести к прорыву армии РФ на Донецком или Харьковском направлениях фронта.

Таким образом Россия хочет истощить Украину и в конце концов заставить Киев и Запад сесть с Москвой за стол переговоров на условиях последней, добавил эксперт.

10 мая 2024 года издание NYT сообщило, что неподалеку от беларуского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против беларуского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.

24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.

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