Политолог Усов: Путин хочет результатов наступления РФ летом, поэтому вовлекает Беларусь
Павел Усов (Фото: Facebook политолога)

Российский диктатор Владимир Путин планирует получить результаты летнего наступления российских оккупационных войск в Украине, поэтому вовлекает в "игру" Беларусь. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал беларуский политолог Павел Усов.

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"Понятно, что Путин намерен получить результаты наступления летом. Поэтому будут привлечены все ресурсы, включая Беларусь, хотя бы на уровне моделирования. Думаю, об этом Лукашенко и Путин говорили во время визита последнего в Минск. Любые провокации, маневры на границе, концентрация сил – это часть игры, которую Киев не сможет игнорировать", – высказался он.

По словам Усова, привлечение Минска к российско-украинской войне, создание многочисленных угроз со стороны Беларуси должно привести к прорыву армии РФ на Донецком или Харьковском направлениях фронта.

Таким образом Россия хочет истощить Украину и в конце концов заставить Киев и Запад сесть с Москвой за стол переговоров на условиях последней, добавил эксперт.

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