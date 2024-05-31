Политолог Усов: Путин хочет результатов наступления РФ летом, поэтому вовлекает Беларусь
Российский диктатор Владимир Путин планирует получить результаты летнего наступления российских оккупационных войск в Украине, поэтому вовлекает в "игру" Беларусь. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал беларуский политолог Павел Усов.
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"Понятно, что Путин намерен получить результаты наступления летом. Поэтому будут привлечены все ресурсы, включая Беларусь, хотя бы на уровне моделирования. Думаю, об этом Лукашенко и Путин говорили во время визита последнего в Минск. Любые провокации, маневры на границе, концентрация сил – это часть игры, которую Киев не сможет игнорировать", – высказался он.
По словам Усова, привлечение Минска к российско-украинской войне, создание многочисленных угроз со стороны Беларуси должно привести к прорыву армии РФ на Донецком или Харьковском направлениях фронта.
Таким образом Россия хочет истощить Украину и в конце концов заставить Киев и Запад сесть с Москвой за стол переговоров на условиях последней, добавил эксперт.
- 10 мая 2024 года издание NYT сообщило, что неподалеку от беларуского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.
- 23 мая Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует расширить санкции против беларуского режима, поскольку РФ использует Беларусь для обхода санкций.
- 24 мая в Беларусь прибыл самолет президента-беглеца Януковича, в Верховной Раде предполагают, что это может быть очередной провокацией российского диктатора.
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